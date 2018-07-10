В ЮАР разбился самолет

Двадцать человек пострадали при крушении самолета в аэропорту "Уондербум" в окрестностях столицы ЮАР Претории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренную медицинскую службу ER24, передает Day.Az.

"По предварительным данным, при крушении в "Уондербум" 20 человек получили ранения, по меньшей мере один из них находится в критическом состоянии", - сообщили медики в Twitter.

Тип самолета не уточняется.

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