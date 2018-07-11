Китайцы сознались в уничтожении озона

Китайские бизнесмены признались, что выбрасывают в атмосферу Земли запрещенный химикат, разрушающий озоновый слой. Найти нарушителей международных договоров удалось экологам, притворившимся покупателями стройматериалов.

Неожиданное продолжение получила история с недавно выявленным загрязнением атмосферы Земли опасным химикатом, разрушающим озоновый слой. Она всплыла в середине мая, когда в журнале Nature была опубликована статья, в которой утверждается - в последние годы в мире резко выросли выбросы в атмосферу Земли трихлорметана (CFC-11), фреона, приводящего к увеличению озоновой дыры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 1970-х годах американские ученые выяснили, что ряд химических веществ, используемых в промышленности, способен разрушать озоновый слой Земли. Молекулы хлорфторуглеродов (ХФУ) оказались очень стойки в нижних слоях атмосферы, однако уже в средних слоях стратосферы под воздействием ультрафиолетового излучения распадались, выделяя хлор, который разрушал озон.

В 1985 году был разработан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, который устанавливал сроки, в течение которых те или иные вещества, разрушающие озоновый слой, должны быть сняты с производства и исключены из использования. Он вступил в силу в 1987 году.

Одним из таких запрещенных веществ стал относящийся к галогенированным углеродам трихлорфторметан (CFC-11), использовавшийся в качестве хладагента, вспенивателя и входивший в состав аэрозолей медицинского, технического и бытового назначения. К моменту договора во всем мире ежегодно выбрасывалось около 350 тыс. тонн CFC-11, однако уже к концу ХХ века объем выбросов снизился до 54 тыс. тонн. Согласно протоколу, его производство и использование должно было быть прекращено к 2010 году (в частности, Россия отказалась от него еще в 1998-2000 годах). С 1993 года его концентрация в атмосфере снизилась на 15%.

Однако, наблюдения показали, что если в 2006 году выбросы CFC-11 приближались к нулевым значениям, то с 2013 года они составили более 14 тыс. тонн.

"Мы пришли к выводу, что кто-то производит CFC-11, который утекает в атмосферу, - пояснял автор исследования Стивен Монтцка. - Мы не знаем, почему они делают это и с какой целью - это может быть побочным продуктом какого-то химического процесса". В конце июня газета The New York Times провела свое расследование и предположила, что выбросы трихлорфторметана происходят в Китае, где его используют в качестве, например, пенообразующего средства.

И вот теперь британская организация Агентство экологических расследований (Environmental Investigations Agency EIA), представило публике отчет, в котором говорится о существовании в Китае целой индустрии, ответственной за масштабные выбросы трихлорфторметана, несмотря на запрет его использования, действующий с 2010 года.

Выступая в качестве покупателей, экологи добились признания самих китайских производителей в использовании этого вещества - как минимум на 18 фабриках, расположенных в десяти китайских провинциях.

Оказалось, что скомпрометировавший себя газ - отличное вспенивающее вещество для производства полиуретановой пены, которая используется для производства теплоизоляционных строительных материалов. В своем расследовании экологи пришли к выводу, что этот агент используется на большинстве китайских предприятий, где производятся подобные материалы. Один из производителей прямо признался, что запрещенный газ при производстве такой пены используют 70% китайских производителей.

Причина проста - запрещенный трихлорфторметан имеет лучшие свойства и гораздо дешевле своих заменителей несмотря на его запрет со стороны китайских властей. "Мы были просто ошарашены тем, что компании вполне открыто подтверждают использование CFC-11, признавая, что это незаконно", - сообщила Ависпа Махапатра, представитель EIA, - тот факт, насколько они искушены в этих вопросах, как открыто они говорили они о масштабах этого рынка, был шоком для нас".

В результате детальных расспросов самих производителей пены составители доклада пришли к выводу, что в этой стране использование трихлорфторметана - не отдельные случаи, а общепринятая практика для индустрии. "Стало ясно - эти компании снова и снова говорили нам, что все делают это", - пояснила Махапатра.

Так директор фабрики Aoyang Chemical Co в уезде Дачен рассказал, что 99% его пены производится с использованием CFC-11, который покупается на подпольных заводах во Внутренней Монголии. Директор другой, соседней фабрики, рассказал, насколько просто им избегать обманывать власти. "Когда городские экологи начинают проверку, наши местные офицеры звонят мне и говорят прикрывать фабрику.

Наши рабочие просто собираются и прячутся вместе", - рассказал он.

Китай - крупнейший в мире производитель полиуретановой пены, по оценкам экологов, если все 3500 малых и средних предприятий по ее производству используют запрещенный CFC-11, это объясняет наблюдаемый рост его концентрации в атмосфере. Если не предпринять меры, восстановление озонового слоя Земли, которое идет последние годы, отложится лет на десять. Экологи сообщили, что уже отправили результаты своего расследования в исполнительные органы Монреальского протокола и китайским властям.

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