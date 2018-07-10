YouTube проиграл войну фейкам: вся надежда на пользователей

$25 млн - именно такую сумму выделит видеохостинг YouTube, чтобы победить фейковые новости у себя на платформе. При этом руководство компании признает, что остановить поток недостоверной информации оно не в силах, поэтому займется просвещением своих пользователей, которые сами будут отделять фейки от правды.

С фейками разберутся блогеры и энциклопедии

YouTube пообещал инвестировать $25 млн в борьбу с фейковыми новостями на платформе. Средства будут взяты из программы Google News Initiative, в рамках которой компания Google и ее партнеры займутся фильтрацией информации, чтобы предоставлять пользователям наиболее правдивые данные. Всего на эту программу планируется потратить $300 млн.

Грант от YouTube будет распределяться между партнерами программы - международными новостными организациями, использующими видеоформат.

"Мы верим, что качественная журналистика нуждается в стабильном финансировании, поэтому чувствуем ответственность за поддержку инноваций в этой сфере", - заявил менеджер по продуктам YouTube Нил Моэн.

Теперь видеохостинг будет показывать ссылки на новостные статьи и их источники в поисковой выдаче. Кроме того, он будет напоминать пользователям, что факты и мелкие подробности могут меняться по ходу развития той или иной истории.

Начиная с 9 июля 2018 года, некоторые видео будут содержать в себе фрагменты тексты из "Википедии" или "Британской энциклопедии", чтобы пользователям было проще выстраивать свои собственные суждения.

"Мы знаем, что нам предстоит много работы, но мы хотим предоставить наилучший опыт для пользователей, которые приходят в YouTube ежедневно, чтобы узнать, что происходит в мире из разных источников", - говорится в официальном сообщении YouTube.

Тем, кто приходит на YouTube за новостями, теперь будет проще найти самые свежие истории на вкладке "Breaking News", в которую попадут ролики от ведущих новостных организаций. Это вкладка уже работает в 17 странах мира, включая США, Великобританию, Францию и Италию. В скором времени этих стран будет в два раза больше.

Кроме того, YouTube планирует привлечь к инициативе популярных блогеров, которые расскажут пользователям, и в частности детям, как распознать фейковые новости.

В последнее время самый популярный видеохостинг в мире, ежемесячная аудитория которого составляет 1,8 млрд человек, подвергся критике со стороны СМИ за продвижение видео, содержащих в себе недостоверную информацию, например, конспиративные теории. Такие ролики начинают массово появляться во время резонансных историй - терактов, захвата заложников, катаклизмов и пр.

Помимо прочего, YouTube хранит в себе огромное количество видео, не предназначенного для детей - оно содержит сцены сексуального насилия или излишнюю жестокость. Авторы подобных роликов маскируют такие ролики среди мультфильмов, привлекая малышей яркой обложкой и знакомыми персонажами.

В марте генеральный директор YouTube Сьюзен Войжицки признала, что платформа не успевает просматривать весь контент, так как новые видео загружаются на платформу ежесекундно.

Тогда она пообещала, что YouTube поможет пользователям самим решать, что правда, а что фейк, с помощью сторонних проверенных источников информации, например, энциклопедий или крупных новостных агентств.

Вплотную борьбой с fake news занялся и WhatsApp, принадлежащий компании Facebook. Ситуация с фейками в мессенджера куда более критичная - с весны 2018 года из-за недостоверной информации в Индии были убиты свыше 20 человек. Их линчевала толпа, которая решила, что эти люди ответственны за похищение детей в местных деревнях.

Правительство Индии потребовало от WhatsApp решительных мер, пока фейковые новости не стали причиной смерти других невиновных. Руководство мессенджера согласилось сотрудничать с индийским правительством и занялось просветительской работой.

В местных индийских газетах появились памятки на разных языках, в которых содержится список действий, которые может предпринять любой пользователь, чтобы победить фейковые новости.

Так, мессенджер предлагает проверять информацию, которая "кажется неправдоподобной", использовать несколько источников информации, обращать особое внимание на те новости, которые вызывают злость или агрессию, а также не перенаправлять сомнительные сообщения своим друзьям и знакомым.

Таким образом, и WhatsApp, и YouTube в своей борьбе с фейковыми новостями ограничиваются обычным ликбезом - пользователям предлагается самим оценивать ситуацию и решать, верить новостям или нет.

Остановить волну фейков физически и технически невозможно из-за огромного количества авторов, загружающих контент во всемирную сеть. Получается, что выделенные средства пойдут на образовательные программы, которые еще раз поднимут проблему недостоверных новостей в интернете и научат людей отличать их от правдивой информации. Остается только поверить в то, что такая мера окажется действенной, а миллионы долларов пойдут на пользу мировой интернет-журналистике.