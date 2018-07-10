В ОАЭ создали самый большой пазл в мире - ВИДЕО

10 июля 2018 21:34

Объединенные Арабские Эмираты объявили о том, что им удалось побить рекорд Гиннеса и сделать самый большой пазл в мире из 12 тысяч кусков, сообщает Upi, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пазл с изображением основателя ОАЭ шейха Зайда ибн Султана Аль Нахайяна занимает площадь в шесть тысяч квадратных метров.

Предыдущий рекорд, установленный в 2002 году, принадлежал Нидерландам и пазлу площадью в 5 260 квадратных метров.

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В ОАЭ создали самый большой пазл в мире

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