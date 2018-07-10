Премьер Ирака рассказал, к чему могут привести разногласия в Сирии

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что разногласия в Сирии несут в себе угрозу возобновления деятельности террористической группировки "Исламское государство", сообщает официальное иракское телевидение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Разногласия в Сирии несут в себе угрозу возобновления деятельности террористической группировки ИГ и представляют собой опасность для границ с Ираком", - заявил премьер в эфире телеканала.

Он добавил, что операция "Месть мучеников", которую ведут силы безопасности Ирака для зачистки районов между провинциями Дияла, Киркук и Салах-эд-Дин на севере страны, привела к большим результатам в преследовании оставшихся боевиков ИГ.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против террористической группировки ИГ, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.