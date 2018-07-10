Хиллари и Билл Клинтон удивили пассажиров своим появлением на коммерческом рейсе - ФОТО

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь ХиллариКлинтон удивили пассажиров в аэропорту Вашингтона, взяв 8 июля коммерческий рейс до Нью-Йорка. Об этом пишет The Washington Examiner, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что обычно семейная пара путешествует, используя частные чартерные самолеты. Издание добавляет, что Клинтоны остановились перед посадкой на рейс, чтобы сфотографироваться с другими пассажирами и персоналом.

На видео из соцсетей видно, что они сидят в похожей на первый класс кабине. На кадрах видно, что Билл и Хиллари в этот момент читают.