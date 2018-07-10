«Реал» официально объявил о переходе Роналду в «Ювентус»

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" согласовал с испанским "Реалом" трансфер форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации с официального сайта мадридского клуба, сумма трансфера 33-летнего португальского футболиста составила €119 млн.

Криштиану Роналду объяснил свое решение перейти из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт".

"Эти годы в "Реале" и Мадриде были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни. Испытываю чувство благодарности клубу и городу. Могу только поблагодарить всех за любовь и привязанность, которую я тут получил.

Однако верю в то, что пришло время начать новый этап в своей карьере и жизни, поэтому попросил "Реал" принять трансферное предложение. Я прошу у всех, особенно у моих поклонников, понять меня", - написал Роналду в своем письме, опубликованном на сайте мадридского клуба.

Также футболист назвал время, проведенное в "Реале", трудным и великолепным. Он заявил, что наслаждался футболом в мадридском клубе.

"Я много размышлял. Знаю, что для меня пришло время для нового этапа. Я ухожу, но эта футболка, эмблема "Реала" и "Сантьяго Бернабеу" всегда будут восприниматься мною как что-то свое. Спасибо всем. И, как я сказал девять лет назад: Hala Madrid!" - написал он.