Австралийский болельщик трагически скончался в России

Легендарный болельщик сборной Австралии Берни Мойнахан скончался во время поездки на чемпионат мира - 2018 в Россию, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Daily Mail, по приезде в Россию Мойнахан внезапно заболел пневмонией и впал в кому.

Болельщик скончался в больнице во вторник, 10 июля.

Как сообщает Herald Sun, семья Мойнахана вылетела к нему после известий о болезни, однако не успела вовремя.