Алла Пугачева откровенно рассказала о жизни в замке

Знаменитая певица Алла Пугачева впервые за десять лет дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей молодости, жизни, муже и детях и не только, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

С Примадонной беседовал российский актер Олег Меньшиков, который недавно создал канал на YouTube и пригласил Алллу Борисовну в качестве своей гостьи.

Во время интервью актер не забыл расспросить певицу о месте, где она живет с мужем, максимом Галкиным и их 4-летними близнецами Лизой и Гарри, а именно - о замке, который находится в деревне Грязь, Московской области.

Пугачева объяснила, что на самом деле их дом, построенный в виде замка, не такой уж и большой. В нем есть отдельные комнаты чуть ли не для каждого члена семьи. Также Алла Борисовна отметила, что у них с Максимом Галкиным также разные спальни: "Этот дом настолько хорош и функционален. В нем есть комнаты для Лизы, для Гарика, для Кристины (Орбакайте -ред.), для Клавы (дочери Кристины -ред.), для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю всю жизнь, гостевая и все. Внизу у меня еще маленькая сцена-студия", - поделилась певица.

Напомним, Алла Пугачева восхитила поклонников своим внешним видом.

Ранее Максим Галкин разместил новый снимок Аллы Пугачевой в Instagram, на котором ее поклонники совсем не узнали певицу.