В Австралии поймали гигантского крокодила - ФОТО
Австралийские рейнджеры поймали крупного крокодила в районе ущелья Кэтрин, популярного у туристов, сообщает CTV News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам рейнджеров, это самый крупный из гребнистых крокодилов, которые когда-либо попадали в реку Кэтрин на севере страны. Традиционно этот район считается относительно безопасным от хищников.
Почти пятиметровый крокодил (4,7 метров) весит 600 килограммов.
Он был пойман более чем в 300 километрах от океана и всего в 30 километрах вниз по течению от ущелья Кэтрин, одного из главных туристических достопримечательностей региона.
Здесь туристы плавают, катаются на каноэ и совершают круизы, а середина года считается самым высоким сезоном.
Рейнджер Джон Берк сказал, что власти десять лет охотились на крупного крокодила в этом районе. "Это самый большой крокодил, которого нам удалось поймать", - добавил он.
Эксперт по крокодилам Грэхем Уэбб уточнил, что такой крокодил - один из самых опасных для людей.
Огромное животное было направлено на крокодиловую ферму, где, вероятно, станет местной достопримечательностью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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