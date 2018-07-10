В матче Франция-Бельгия определился первый финалист ЧМ-2018 - ФОТО - ВИДЕО

10 июля 2018 23:57

Сборная Франции обыграла бельгийцев и вышла в финал чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 1:0. В составе победителей голом отметился Самюэль Юмтити на 51-й минуте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встречу, прошедшую в Санкт-Петербурге, посетили более 64 тысяч человек.

Последний раз Франция играла в финалах мирового первенства в 2006 году. Тогда в решающем матче французы уступили сборной Италии. Соперником "трехцветных" станет победитель второго полуфинала Англия - Хорватия. Французы выиграли домашний чемпионат мира в 1998 году.

Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве 15 июля на стадионе "Лужники".

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