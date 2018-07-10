Евросоюз даст коллективный ответ на предложения Британии по Brexit

Страны-члены Евросоюза согласуют коллективный ответ на предложения Британии к переговорам о Brexit, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"После того как Британия представит white paper, что уже является значительным шагом вперед, мы, 27 стран-членов (ЕС), выработаем общую позицию и дадим коллективный ответ. Но уже хорошо, что предложения уже готовы, это все, что я могу сказать, не вдаваясь в детали", - сказал Меркель на пресс-конференции в Лондоне.

По ее словам, после Brexit Германия намерена поддерживать тесные связи с Британией. Уже месяцы британское правительство подвергается критике за то, что не желает публиковать официальный документ о том, чего добивается на переговорах с ЕС и какие именно положения будут содержаться в соглашении о выходе из Евросоюза. Еще в начале июня чиновники вынуждены были заявить, что опубликуют официальный документ о позиции правительства в ближайшее время, однако не называли точной даты публикации. Накануне официальный представитель британского премьера заявил, что полный вариант стратегии будет опубликован в четверг, 12 июля.