В Египте "черные археологи" обнаружили город греко-римского периода

Сотрудники египетской полиции задержали в провинции Минья на юге Египта группу "черных археологов", открывших, как оказалось в ходе следствия, погребенный под слоями грунта город греко-римского периода, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщило во вторник МВД арабской республики, правоохранители задержали семерых человек, имевших при себе около полутысячи бронзовых и медных монет, а также керамические горшки. Артефакты относятся к II и III векам нашей эры.

После недолгого допроса, подозреваемые в нелегальной археологической деятельности мужчины показали полицейским на место, где были найдены древние ценности. Прибывшие на место эксперты министерства древностей страны обнаружили скрытый под слоем грунта ранее неизвестный ученым город греко-римского периода. В древнем поселении перед взором специалистов предстала древняя церковь с сохранившимся крестом и колоннами, а также высеченные в скалах могилы.

Несмотря на усилия властей Египта, число преступлений, связанных с незаконными археологическими раскопками и торговлей артефактами, в стране не сокращается. "Черные археологи" используют самую современную технику, маскируют места незаконных раскопок под жилые и хозяйственные постройки.

Полиция Египта пресекла попытку нелегальной продажи за границу почти 500 археологических ценностей в провинции эль-Минья, пишет новостной портал "Йоум7".

Сообщается, что банда, в которую входили рабочие и инженеры из числа местных жителей, вела незаконные раскопки в районе древнего города, расположенного под землей и занимающего территорию примерно два километра в длину и 600 метров в ширину. Предположительно, возраст этого археологического памятника относится к греко-римской эпохе в истории Египта. Объект можно считать очень хорошо сохранившимся. Под землей ученые могут обнаружить многочисленные памятники и постройки, сообщает издание. Преступники вели незаконные раскопки и к моменту задержания планировали продать за границу 483 предмета, относящихся к разным периодам египетской истории.

В частности, в тайнике полицейские обнаружили медные и бронзовые монеты, датируемые II и III веками нашей эры, а также керамический сосуд греко-римского периода. Сотрудники полиции нашли также место нелегальных раскопок, в котором находились обломки древних керамических кувшинов, вероятнее всего, поврежденных в ходе незаконных работ.

Сообщается, что банда, пытавшаяся заработать на продаже археологических ценностей за рубеж, была обезврежена в рамках национального проекта по сохранению культурного наследия, который реализует МВД страны при поддержке министерства по делам памятников древности Египта.