Моуринью объяснил особенность матча Бельгия-Франции в полуфинале ЧМ-2018
10 июля 2018 23:50 171
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью объяснил, почему матч Франции и Бельгии в полуфинале чемпионата мира - 2018 должен стать запоминающимся. Слова специалиста приводит RT, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Бельгия и Франция вышли в плей-офф раньше других команд, это дало им положительный импульс, позволило расслабиться. Стресс появился только в четвертьфинале.
Хорватии, например, пришлось проделать более сложный путь, оба ее матча завершились только в серии пенальти. Балканцы уже устали, а французы и бельгийцы - нет, у них было время, чтобы отдохнуть. Их полуфинал станет запоминающимся матчем", - сказал Моуринью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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