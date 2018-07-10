Моуринью объяснил особенность матча Бельгия-Франции в полуфинале ЧМ-2018

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью объяснил, почему матч Франции и Бельгии в полуфинале чемпионата мира - 2018 должен стать запоминающимся. Слова специалиста приводит RT, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Бельгия и Франция вышли в плей-офф раньше других команд, это дало им положительный импульс, позволило расслабиться. Стресс появился только в четвертьфинале.

Хорватии, например, пришлось проделать более сложный путь, оба ее матча завершились только в серии пенальти. Балканцы уже устали, а французы и бельгийцы - нет, у них было время, чтобы отдохнуть. Их полуфинал станет запоминающимся матчем", - сказал Моуринью.