Моуринью объяснил особенность матча Бельгия-Франции в полуфинале ЧМ-2018

10 июля 2018 23:50

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью объяснил, почему матч Франции и Бельгии в полуфинале чемпионата мира - 2018 должен стать запоминающимся. Слова специалиста приводит RT, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Бельгия и Франция вышли в плей-офф раньше других команд, это дало им положительный импульс, позволило расслабиться. Стресс появился только в четвертьфинале.

Хорватии, например, пришлось проделать более сложный путь, оба ее матча завершились только в серии пенальти. Балканцы уже устали, а французы и бельгийцы - нет, у них было время, чтобы отдохнуть. Их полуфинал станет запоминающимся матчем", - сказал Моуринью.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az