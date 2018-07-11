В России врачи спасли мужчину с тремя видами рака

Мужчину с тремя видами рака спасли в Подмосковье, хирурги провели шестичасовую операцию, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пациент обратился в Одинцовскую центральную районную больницу для подтверждения диагноза, установленного в частной клинике - рака предстательной железы. В результате обследования врачи Одинцовской ЦРБ выявили у мужчины также два других онкологических заболевания, которые затронули почку и мочеточник", - рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

Пациенту требовалась срочная операция. Онкохирурги провели ее лапароскопическим методом - через небольшие разрезы удалили пораженные опухолью участки и органы. Это позволило минимизировать риски прогрессирования онкологии и сократить период восстановления пациента после операции, пояснили в пресс-службе.