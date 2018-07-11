Появилось видео с места крушения самолета в ЮАР - ВИДЕО

Издание The South African опубликовало на своем Youtube-канале видеозапись с места крушения пассажирского самолета в ЮАР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в ЮАР потерпел крушение чартерный самолет, совершавший международный рейс. При аварии пострадали около 20 человек.

По данным портала EWN, один из пострадавших скончался.

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