Появилось видео с места крушения самолета в ЮАР - ВИДЕО
11 июля 2018 00:27 272
Издание The South African опубликовало на своем Youtube-канале видеозапись с места крушения пассажирского самолета в ЮАР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в ЮАР потерпел крушение чартерный самолет, совершавший международный рейс. При аварии пострадали около 20 человек.
По данным портала EWN, один из пострадавших скончался.
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