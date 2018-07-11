Атака террориста-смертника в Пакистане: число жертв увеличилось до 12 человек - ОБНОВЛЕНО
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По меньшей мере 12 человек погибли, еще 35 пострадали в результате атаки террориста-смертника в городе Пешавар пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает газета Pakistan Today со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 25 раненых.
По данным газеты, террорист-смертник совершил атаку во время партийного собрания Национальной партии Авами. Среди погибших лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур. Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Ни одно из действующих на территории Пакистана террористических формирований не взяло на себя ответственность за случившееся.
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Пять человек погибли, еще 25 пострадали в результате атаки террориста-смертника в городе Пешавар пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает газета Pakistan Today, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным газеты, террорист-смертник совершил атаку во время партийного собрания Национальной партии Авами. Среди погибших лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур.
Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Ни одно из действующих на территории Пакистана террористических формирований не взяло на себя ответственность за случившееся.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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