Английские фанаты напали на немецких овчарок из-за связи с Германией
11 июля 2018 00:30 251
Английские болельщики напали на немецких овчарок во время празднования победы национальной сборной над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира - 2018. Об этом сообщает"Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации из дорсетской кинологической службы, болельщики кричали на полицейских собак и бросали в них мусор. Инцидент произошел в графстве Дорсет, расположенном в юго-западной части Англии.
Фанаты обвиняли немецких овчарок в связи с Германией, а также радовались раннему вылету немецкой сборной с мирового первенства.
Отмечается, что болельщики находились в состоянии алкогольного опьянения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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