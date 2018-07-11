Английские фанаты напали на немецких овчарок из-за связи с Германией

11 июля 2018 00:30

Английские болельщики напали на немецких овчарок во время празднования победы национальной сборной над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира - 2018. Об этом сообщает"Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации из дорсетской кинологической службы, болельщики кричали на полицейских собак и бросали в них мусор. Инцидент произошел в графстве Дорсет, расположенном в юго-западной части Англии.

Фанаты обвиняли немецких овчарок в связи с Германией, а также радовались раннему вылету немецкой сборной с мирового первенства.

Отмечается, что болельщики находились в состоянии алкогольного опьянения.

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