Город в Мексике лишился бейсбола из-за столкновений армии и наркокартелей
Волна столкновений между военными и наркокартелями, произошедшая в городе Нуэво-Ларедо в мексиканском штате Тамаулипас, оставила любителей бейсбола без матчей любимых команд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Нуэво-Ларедо в понедельник захлестнула серия столкновений между подразделениями мексиканской армии и бандитами из наркокартелей. Как минимум пять человек были ранены. В Сети опубликованы видео, как люди падали на пол и на землю при звуках автоматных очередей. Стрельба произошла даже в районе крупного торгового центра, заполненного посетителями.
Как сообщает Мексиканская лига бейсбола, ее руководством было принято решение отложить начало серии встреч между командами Diablos Rojos del Mexico (Красные дьяволы Мексики) и Tecolotes (Сычи), которое было запланировано на вторник. Это сделано для обеспечения безопасности игроков и зрителей.
Игры должны были пройти в Нуэво-Ларедо на границе с США, но состоятся в итоге в самих США в среду и четверг.
Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния нескольких наркокартелей в борьбе за контроль над поставками наркотиков в соседнюю страну.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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