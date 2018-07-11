В Пекине предупредили о возможном сходе селей и оползней
11 июля 2018 08:15 141
Метеорологическое бюро китайской столицы в среду утром объявило "желтый" уровень опасности в связи с угрозой возникновения геологических бедствий, таких как сели и оползни, говорится в опубликованном на сайте бюро оповещении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Метеорологи предупреждают, что в ближайшие 24 часа в районах Пекина Фаншань, Мэньтоугоу, Фэнтай, Чанпин, Хайдянь, Шицзиншань, Пингу и других может произойти сход селевых потоков и оползней, а также обвалы горных пород.
Власти города рекомендуют местным жителям быть внимательными и крайне осторожными, а в случае необходимости немедленно обращаться за помощью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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