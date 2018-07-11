В Пекине предупредили о возможном сходе селей и оползней

Метеорологическое бюро китайской столицы в среду утром объявило "желтый" уровень опасности в связи с угрозой возникновения геологических бедствий, таких как сели и оползни, говорится в опубликованном на сайте бюро оповещении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие 24 часа в районах Пекина Фаншань, Мэньтоугоу, Фэнтай, Чанпин, Хайдянь, Шицзиншань, Пингу и других может произойти сход селевых потоков и оползней, а также обвалы горных пород.

Власти города рекомендуют местным жителям быть внимательными и крайне осторожными, а в случае необходимости немедленно обращаться за помощью.