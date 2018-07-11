Супертайфун "Мария" обрушился на восточные провинции Китая

Супертайфун "Мария" в среду утром обрушился на побережье китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян, расположенных на восточном побережье страны, принеся с собой проливные дожди, сильные порывы ветра, высокие волны и частичные затопления, эвакуированы более 144 тысяч человек, сообщает Центральное телевидение КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тайфун обрушился на побережье в 9.10 по местному времени. Метеорологическое управление КНР сохраняет введенный накануне высший "красный уровень" предупреждения для районов, оказавшихся в зоне воздействия "Марии". Власти пяти городов провинции Чжэцзян вынуждены были эвакуировать в безопасные места более 144 тысяч местных жителей, в порты вернулись более 20 тысяч рыболовецких лодок и почти 5 тысяч судов других типов. Закрыты туристические объекты, жителям прибрежных районов рекомендуется не выходить из помещений без крайней необходимости, передает телевидение.

Воздействие тайфуна ощущается и на Тайване, здесь закрыты школы, детские сады, в ряде городов не работают госучреждения. Непогода вызвала серьезное нарушение авиасообщения на Тайване, в аэропорту Тайбэя отменены сотни рейсов.

Схожая ситуация сложилась и в аэропорту города Фучжоу провинции Фуцзянь, также здесь закрыты образовательные учреждения и фабрики, власти выпустили распоряжение всем рыболовецким судам вернуться к берегу и не выходить в море до нормализации погодных условий. Строительство ряда инфраструктурных объектов в провинции Фуцзянь, к примеру портов и высокоскоростных железнодорожных линий, временно приостановлено. По данным агентства Синьхуа, порядка 1500 рабочих из компании Fujian Expressway Group готовы в любой момент приступить к восстановительным работам в случае повреждения железнодорожного полотна.

По прогнозам синоптиков, тайфун "Мария" в среду будет постепенно ослабевать по мере его продвижения вглубь материка в северо-западном направлении.