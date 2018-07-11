Дельтаплан с двумя иностранцами упал в море в Батуми

Дельтаплан с двумя иностранцами упал в море в грузинском Батуми, сообщило во вторник агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, на дельтаплане находились его управляющий - 70-летний гражданин Украины и один турист из Катара.

"Спасатели доставили данных лиц на берег, они в безопасности", - сообщила служба по управлению ЧС.