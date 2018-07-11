В Иране танкер столкнулся с пассажирским автобусом, есть погибшие - ВИДЕО

11 июля 2018 09:21

По меньшей мере 27 человек погибли в результате столкновения нефтяного танкера с пассажирским автобусом. Об этом сообщается в твиттере @BreakingNNow, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Трагедия произошла в городе Санандадж в Иране.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
İranda avtobus yanacaq daşıyan yük maşını ilə toqquşaraq yanıb, 27 sərnişin ölüb

Нажмите на видео для просмотра:
İranda avtobus yanacaq daşıyan yük maşını ilə toqquşaraq yanıb, 27 sərnişin ölüb - 1

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az