В Иране танкер столкнулся с пассажирским автобусом, есть погибшие - ВИДЕО
11 июля 2018 09:21 600
По меньшей мере 27 человек погибли в результате столкновения нефтяного танкера с пассажирским автобусом. Об этом сообщается в твиттере @BreakingNNow, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Трагедия произошла в городе Санандадж в Иране.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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