В Иране танкер столкнулся с пассажирским автобусом, есть погибшие - ВИДЕО

По меньшей мере 27 человек погибли в результате столкновения нефтяного танкера с пассажирским автобусом. Об этом сообщается в твиттере @BreakingNNow, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Трагедия произошла в городе Санандадж в Иране.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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