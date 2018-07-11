Погиб ребенок, пострадали более 20 человек в результате торнадо в США

Новорожденный ребенок погиб, более 20 человек получили ранения в результате торнадо в американском городе Уотфорд Сити в штате Северная Дакота, сообщает телеканал KVLY со ссылкой на местные власти. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



По данным офиса шерифа округа Маккензи, несколько человек еще находятся под завалами. Состояние шести человек оценивается как критическое. Был причинен значительный материальный ущерб.

На месте проводится спасательная операция. Власти призывают добровольцев оказать помощь в спасении пострадавших. Для размещения людей были созданы специальные приюты.