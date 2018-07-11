Парижане отмечают победу сборной Франции в 1/2 финала ЧМ-2018 - ВИДЕО

Французские болельщики неистовствуют, празднуя победу национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу, проходящего в России, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

10 июля на стадионе "Санкт-Петербург" состоялась встреча между сборными Франции и Бельгии.

Французы одержали победу со счетом 1:0

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

