Парижане отмечают победу сборной Франции в 1/2 финала ЧМ-2018 - ВИДЕО

11 июля 2018 09:35

Французские болельщики неистовствуют, празднуя победу национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу, проходящего в России, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

10 июля на стадионе "Санкт-Петербург" состоялась встреча между сборными Франции и Бельгии.

Французы одержали победу со счетом 1:0

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Парижане отмечают победу сборной Франции в 1/2 финала ЧМ-2018

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