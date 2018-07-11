Мужчина ударом по голове отправил обидчицу своей жены в нокаут - ВИДЕО

Жестокое избиение женщины в Тверской области попало на видео. Двумя ударами ногой по голове мужчина отправил обидчицу своей супруги в нокаут, девушка потеряла сознание. Ее пытаются привести в чувство, но тщетно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Очнулась она только в больнице, с сотрясением мозга и ушибами. Оказывается, пострадавшая сама ввязалась в драку с одной из посетительниц кафе, та якобы ударила ее по лицу. Вот женщина, сидя на асфальте, держит соперницу. Подбегает муж брюнетки и бьёт ее обидчицу. Теперь потерпевшая намерена обратиться в полицию.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

