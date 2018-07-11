Мужчина ударом по голове отправил обидчицу своей жены в нокаут - ВИДЕО
11 июля 2018 09:45 654
Жестокое избиение женщины в Тверской области попало на видео. Двумя ударами ногой по голове мужчина отправил обидчицу своей супруги в нокаут, девушка потеряла сознание. Ее пытаются привести в чувство, но тщетно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Очнулась она только в больнице, с сотрясением мозга и ушибами. Оказывается, пострадавшая сама ввязалась в драку с одной из посетительниц кафе, та якобы ударила ее по лицу. Вот женщина, сидя на асфальте, держит соперницу. Подбегает муж брюнетки и бьёт ее обидчицу. Теперь потерпевшая намерена обратиться в полицию.
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