В Турции задержан Аднан Октар, более известный под прозвищем Харун Яхья

В Турции задержан Аднан Октар, который более известен под прозвищем Харун Яхья, пишут во вторник турецкие СМИ. Сообщается, что наряду с Октаром также задержано 235 его сторонников.

Согласно данным СМИ, Октар и его сторонники были задержаны в ходе спецоперации.

Сообщается, что Октар обвиняется в домогательстве, в отмывании грязных денег, в участии в организованной преступности, а также в шпионаже.

О других деталях спецоперации не сообщается.