В Турции задержан Аднан Октар, более известный под прозвищем Харун Яхья

11 июля 2018 09:47

В Турции задержан Аднан Октар, который более известен под прозвищем Харун Яхья, пишут во вторник турецкие СМИ. Сообщается, что наряду с Октаром также задержано 235 его сторонников.

Согласно данным СМИ, Октар и его сторонники были задержаны в ходе спецоперации.
Сообщается, что Октар обвиняется в домогательстве, в отмывании грязных денег, в участии в организованной преступности, а также в шпионаже.
О других деталях спецоперации не сообщается.

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