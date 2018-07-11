К надписи Hollywood в Лос-Анджелесе планируют построить канатную дорогу

11 июля 2018 09:56

Концерн Warner Bros. объявил о планах построить канатную дорогу от своей студии в городском округе Лос-Анджелеса Бербанк к культовой достопримечательности - знаку Hollywood на Голливудских холмах, сообщает Los Angeles Times. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Длина канатной дороги составит более 1,6 километра, продолжительность поездки - шесть минут. В строительном плане предусмотрены также смотровые площадки.

Строительство канатки обойдётся в 100 миллионов долларов и займёт около пяти лет. Компания пообещала городским чиновникам полностью проспонсировать этот проект.

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