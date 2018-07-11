К надписи Hollywood в Лос-Анджелесе планируют построить канатную дорогу
11 июля 2018 09:56 142
Концерн Warner Bros. объявил о планах построить канатную дорогу от своей студии в городском округе Лос-Анджелеса Бербанк к культовой достопримечательности - знаку Hollywood на Голливудских холмах, сообщает Los Angeles Times. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Длина канатной дороги составит более 1,6 километра, продолжительность поездки - шесть минут. В строительном плане предусмотрены также смотровые площадки.
Строительство канатки обойдётся в 100 миллионов долларов и займёт около пяти лет. Компания пообещала городским чиновникам полностью проспонсировать этот проект.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
10 Июл. 17:27 12 534
-
10 Июл. 23:13 7 622
-
10 Июл. 17:40 6 147
-
10 Июл. 15:33 5 912
-
10 Июл. 17:54 5 381