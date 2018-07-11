В горах Аляски разбился самолет
11 июля 2018 09:58 171
Небольшой чартерный самолет, на борту которого находились десять пассажиров и пилот, потерпел крушение неподалеку от города Кетчикан на Аляске. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Самолет упал на острове Принца Уэльского, в гористой местности, находящейся на высоте 600 м над уровнем моря.
В Береговой охране США сообщили, что всем удалось выжить, некоторые получили травмы. Спасательная операция осложнялась погодными условиями. В итоге людей удалось эвакуировать на вертолете.
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