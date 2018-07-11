Молодая англичанка переехала жить в палатку из-за редкой болезни
27-летняя Рэйчел Гордон из Лондона съехала в палатку из-за аллергии на плесень. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
12 лет назад англичанку укусил клещ, который заразил ее боррелиозом. У женщины диагностировали болезнь Лайма. Со временем заболевание так подавило иммунную систему Гордон, что у нее в 2017 году появилась аллергия на плесень. У нее выпадают волосы и сильно болит голова.
Из-за того что плесень появляется в большинстве домов, Рэйчел пришлось переехать в палатку. Сейчас женщина и ее мать собирают деньги на лечение.
Диагноз англичанки малоизучен: "Некоторые люди поправляются, а некоторые нет". Тем не менее Гордон не теряет надежды вылечиться и вернуться домой.
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