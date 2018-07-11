Прохожие сняли, как кошка не может поверить в смерть друга и прячет его под авто - ВИДЕО

На кадрах видно, как животное отчаянно пытается спасти погибшего и тащит его вдоль тротуара, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Очевидцы сняли на камеру душераздирающий момент, как бездомная кошка тащит за шкирку своего мёртвого друга. На кадрах видно, как животное перетаскивает его вдоль тротуара, словно отказываясь понять, что мурлыка уже мёртв.

Преданная кошка отказалась покидать погибшего друга и спряталась вместе с его телом под машиной. Причина смерти животного осталась неизвестной. Видео было снято в провинции Хэйлунцзян, Китай.

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