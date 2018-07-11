Сержу Саргсяну подарили краденую картину Айвазовского

Армянские СМИ выяснили, что на официальном сайте фонда развития человеческих ресурсов "Пюник" размещена информация о том, что руководители фонда побывали на приеме у президента (теперь уже у экс-президента) Сержа Саргсяна.



От имени фонда президенту был вручен подарок - картина Ованеса Айвазовского "Корабль в море". Сведений о том, когда состоялась эта встреча и где была приобретена картина, однако, нет, сказано лишь, что "президент передал ценный подарок в музей истории". Совет попечителей фонда возглавляет брат президента Левон Саргсян.



Как пишет газета "Айкакан жаманак", в январе 2011 года произошла крупная кража из особняка известного российского бизнесмена Александра Таранцева. Среди украденных ценностей значатся картины И.Репина "Казаки" и О.Айвазовского "Корабль в море". Ущерб от кражи составил около 50 млн. долларов.



В музее истории журналистов "Айкакан жаманак" отправили в Национальную картинную галерею, где ответили, что картины под названием "Корабль в море" у них нет. Исполнительный директор "Пюника" Сурен Налджян в беседе с журналистами сказал, что подарок был вручен 3-4 года назад, и посоветовал позвонить в аппарат президента. Налджян был крайне удивлен тем, что картина была украдена в 2011 году.



"У меня нет такой информации, если бы что-то подобное было, соответствующие органы непременно занялись бы делом, тем более, что сами знаете, кому полотно было подарено. Прошу вас очень серьезно отнестись к вопросу", - сказал директор, отказавшись отвечать, как картина попала в распоряжение фонда, исключив, при этом, приобретение краденого.

Садиг Ахмедов