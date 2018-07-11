Коррида с ребенком на руках - ВИДЕО

11 июля 2018 11:05

В Португалии мужчина принял участие в корриде, держа на руках малолетнего ребенка. Шокирующие кадры сняли очевидцы, ролик распространяется в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчина провоцирует быка на атаку, после чего демонстрирует малышу ближний бой с разъяренным животным.

Местные общественники, которые выступают против корриды, заявили, что обратились с жалобой в Комитет по защите детей и молодежи. Они надеются разыскать отца и привлечь к ответственности.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Коррида с ребенком на руках

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az