Коррида с ребенком на руках - ВИДЕО
11 июля 2018 11:05 327
В Португалии мужчина принял участие в корриде, держа на руках малолетнего ребенка. Шокирующие кадры сняли очевидцы, ролик распространяется в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Мужчина провоцирует быка на атаку, после чего демонстрирует малышу ближний бой с разъяренным животным.
Местные общественники, которые выступают против корриды, заявили, что обратились с жалобой в Комитет по защите детей и молодежи. Они надеются разыскать отца и привлечь к ответственности.
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