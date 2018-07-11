Коррида с ребенком на руках - ВИДЕО

В Португалии мужчина принял участие в корриде, держа на руках малолетнего ребенка. Шокирующие кадры сняли очевидцы, ролик распространяется в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчина провоцирует быка на атаку, после чего демонстрирует малышу ближний бой с разъяренным животным.

Местные общественники, которые выступают против корриды, заявили, что обратились с жалобой в Комитет по защите детей и молодежи. Они надеются разыскать отца и привлечь к ответственности.

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