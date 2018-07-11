Племяннику Сержа Саргсяна предъявлено обвинение в попытке убийства

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Следственного комитета по Еревану, Айку Саргсяну предъявлено обвинение по факту попытки убийства, а также - незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.



Как передают армянские СМИ, в результате предпринятых масштабных следственных действий выяснились реальные обстоятельства огнестрельного ранения жителя Еревана Давида Симоняна 1984 года рождения, произошедшего 1-го апреля 2007 года, а также личность преступника.



Ранее сообщалось, что 1-го апреля 2007 года Давид Симонян был доставлен с огнестрельным ранением в 3-ю клиническую больницу с перекрестка улиц Туманяна и Налбандяна. В тот же день в Центральное отделение полиции явился гражданин А.Гевондян, представил пистолет и заявил, что нашел его во дворе детского сада рядом со своим домом и вследствие неосторожного обращения с оружием выстрелил и нанес травму своему другу - Д.Симоняну.



28-го мая 2007-го года было принято решение приостановить производство по уголовному делу, не осуществлять уголовное преследование в отношении к А.Гевондяну и прекратить расследование в соответствие с частями 4-й и 5-й статьи 35-й Уголовно-процессуального кодекса (Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование) ввиду примирения сторон и отсутствия жалобы.



Генеральная прокуратура Армении в свете новых обстоятельств 3-го июля отменила решение о прекращении уголовного преследования и расследования в рамках уголовного дела. Уголовное дело было направлено в СК для проведения расследования. В тот же день оно было принято к производству. Были предприняты необходимые следственные и судебные процедуры для выяснения обстоятельств дела.



В результате были получены фактические доказательства того, что в действительности Д.Симонян получил огнестрельное ранение 1-го апреля 2007 года около 16:00 в подвальном помещении квартиры в доме N11 по улице Туманяна в Ереване, где проживает Айк Александрович Саргсян, в результате выстрела, который произвел последний. Выяснился мотив ссоры, личность свидетеля инцидента.



На основании полученных доказательства, Айку Александровичу Саргсяну предъявлено обвинение в попытке убийства, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов по части 1-й статьи 34-104-й и части 1-й статьи 235-й УК Армении.



Следователь представил в суд ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения.



Следствие продолжается.