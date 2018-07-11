В Индии девять человек погибли из-за схода оползней

Девять человек, включая восемь детей, погибли в результате схода оползней в штате Манипур на востоке Индии, сообщает издание New Indian Express. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



По данным издания, оползни сошли в среду утром в трех районах округа Таменглонг. Сообщается, что большое количество домов было смыто протоками грязи. На месте идут спасательные работы. Многие дороги были завалены.

Как сообщает агентство Синьхуа, причиной схода оползней стали сильные ливни.