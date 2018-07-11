Охотник так увлёкся съёмкой медведя, что не заметил, как тот увлёкся им - ВИДЕО

Опытный охотник Закари Браун решил снять на камеру неповоротливую маму-медведицу, которая прогуливалась среди деревьев вместе с медвежатами. Но животное в тот день точно не было настроено позировать, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Мишка-мама оказалась быстрее и смекалистее, чем могло показаться на первый взгляд. Она заметила мужчину и аккуратно притаилась за деревом. Но тот настолько увлёкся, что не придал значения тому, что за ним тоже наблюдают. И, как оказалось, зря. В мгновение ока животное выскочило из засады, чтобы проучить любопытного гостя. Только тут охотник понял, что надо бежать. Причём быстро. Только это и спасло ему жизнь. Сам горемыка потом рассказывал, что действительно слишком сильно был сосредоточен на съёмках.

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