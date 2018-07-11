Обезумевший старик на тракторе пытался задавить соседа - ВИДЕО

72-летний Хоуэлл Моррис из Флориды был арестован после того, как устроил погоню за своим соседом - 53-летним Скоттом Линчем. Накануне мужчины повздорили, и Моррис решил отомстить своему оппоненту, подмяв под колёса своего трактора, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Супруга Линча сняла погоню на видео и позвонила в 911, сообщив, что её мужу грозит смертельная опасность.

- Он преследует моего мужа на своём тракторе! Он вынужден от него убегать, - пожаловалась женщина диспетчеру.

По её словам, сосед буквально "обезумел" и кричал вслед её супругу: "Беги, жирная задница!"

Линча спас попавшийся ему на пути гараж. Мужчина спрятался внутри и запер за собой двери. Обидчик пытался сорвать замок и даже таранить кирпичное строение с помощью трактора, но безуспешно.

Как сообщает Daily Mail, Моррис был арестован. Ему предъявили обвинение в нападении, но попытки убийства суд не усмотрел, поэтому вскоре мужчину отпустили под залог в размере $2500. Однако потерпевшие с квалификацией дела категорически не согласны. Они наняли адвоката, чтобы доказать, что сосед пытался умышленно убить главу семейства.

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