Прохожие пледом поймали ребёнка, сорвавшегося с седьмого этажа - ВИДЕО

В Минске прохожие спасли пятилетнего ребёнка, который выпал из окна седьмого этажа. Они успели растянуть плед и поймать мальчика. Сейчас он находится в реанимации, но у врачей хорошие прогнозы, сообщает Tut.by.

Инцидент произошёл 9 июля в одной из высоток в белорусской столице. Мама мальчика с двумя детьми ушла гулять, а сына оставила дома. Ребёнок вылез на карниз, но сорвался, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

- Он сел на подоконник, повернулся задом и стал спускаться, - рассказывает изданию очевидец.

К окну бросились прохожие. Крики услышала соседка с первого этажа и быстро сбросила одеяло, которое растянули под окнами очевидцы. Плед порвался, но смог смягчить падение ребёнка.

Напуганный малыш старался встать, говорил, что хотел пойти к маме. Скорая увезла его в больницу, и сейчас он находится в реанимации с ушибами, однако переломов у него нет.

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