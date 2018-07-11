Космодром Байконур приостанавливает работу - ПОДРОБНОСТИ

Космические пуски с Байконура в ближайшие три месяца проводиться не будут. Об этом сообщил РИА Новости источник на космодроме, передает Day.Az.

"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", - уточнил собеседник агентства. На МКС отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хайг.

На 31 октября намечен запуск к МКС грузового корабля "Прогресс МС-10". Затем в конце года должны состояться старты египетского спутника EgyptSat-A и, возможно, военного аппарата "Благовест", а 20 декабря - еще одного пилотируемого корабля "Союз МС-11" с очередной экспедицией.

В этом году Россия провела девять пусков ракет космического назначения, из них пять - с Байконура, три - с Плесецка и один - с Восточного. Последним с Байконура запустили грузовой корабль "Прогресс МС-09". Он поставил рекорд по времени полета к Международной космической станции, достигнув ее через три часа 40 минут после старта - почти в два раза быстрее, чем обычно.

Лидерство по космическим пускам держит Китай. В 2018 году на его счету 19 космических стартов. У США - 18.

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