Телохранитель племянника Сержа Саргсяна сдался полиции

По прибытии рейса Карснодар-Ереван 10-го июля, из аэропорта "Звартноц" в ереванское городское управление полиции Армении явился Артем Петросян, 1990 г.р., передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, 28-летний Артем Петросян разыскивался с 6-го июля по ст. 235 УК Армении (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ст.266 (незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ). Суд избрал в его отношении меру пресечения - арест.

Из достоверных источников сообщили, что Артем Петросян является телохранителем Нарека Саргсяна - племянника Сержа Саргсяна и сына Александра Саргсяна.