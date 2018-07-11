Имущество задержанного в Турции Аднана Октара конфисковано

11 июля 2018 14:36

Имущество задержанного в Турции Аднана Октара конфисковано. Об этом пишут в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается также, что во все возглавляемые Октаром компании назначены попечители.

Отметим, что сегодня утром полиция Стамбула в ходе спецоперации задержала Аднана Октара, который более известен под прозвищем Харун Яхья.

Также были задержаны 235 его сторонников.

Сообщается, что Октар обвиняется в домогательстве, в отмывании грязных денег, в участии в организованной преступности, а также в шпионаже.

О других деталях спецоперации не сообщается.

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