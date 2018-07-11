Во Франции победу сборной отметили массовыми беспорядками - ВИДЕО

11 июля 2018 15:23

Французы победу сборной в 1/4 финала ЧМ-2018 праздновали массовыми беспорядками и потасовками с полицией, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Все эмоции, которые накопились за время матча, вылились на жандармов в виде града камней и бутылок. Болельщики жгли файеры, громили бары, рестораны. 

Успокаивать спецназу пришлось и расстроенных бельгийцев. На поражение жители Брюсселя отреагировали погромами.

Переворачивали столы в кафе, устраивали драки. Под горячую руку поклонников футбола попала самая известная достопримечательность бельгийской столицы. Писающего мальчика переодевали дважды: сначала - в парик в цветах французского флага, затем - в шарф национальной сборной. 

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Во Франции победу сборной отметили массовыми беспорядками

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