Во Франции победу сборной отметили массовыми беспорядками - ВИДЕО
Французы победу сборной в 1/4 финала ЧМ-2018 праздновали массовыми беспорядками и потасовками с полицией, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Все эмоции, которые накопились за время матча, вылились на жандармов в виде града камней и бутылок. Болельщики жгли файеры, громили бары, рестораны.
Успокаивать спецназу пришлось и расстроенных бельгийцев. На поражение жители Брюсселя отреагировали погромами.
Переворачивали столы в кафе, устраивали драки. Под горячую руку поклонников футбола попала самая известная достопримечательность бельгийской столицы. Писающего мальчика переодевали дважды: сначала - в парик в цветах французского флага, затем - в шарф национальной сборной.
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