Американский конкурс талантов привела в восторг поющая собака - ВИДЕО

Золотистый ретривер Оскар завоевал любовь публики и жюри американскго телеконкурса America's Got Talent. Оскар и его хозяка Пэм сумели пройти в следующий этап шоу благодаря умению пса петь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

СМИ назвали выступление Оскара: "не очередное собачье завывание под классику". Собака под аккомпанемент хозяки подпевала композиции немецкого органиста Иоганна Пахельбеля "Канон ре мажор".

При этом животное попадало в ноты, что привело в восторг не только зрителей, но и строгое жюри конкурса.

Основатель и главный член жюри конкурса британский телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл сказал, что именно этого шоу не хватало многие годы. А вот хозяйке Оскара он посоветовал потренироваться в игре на фортепиано.

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