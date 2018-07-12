В Египте приговорили к смертной казни за "большой побег" 13 заключенных

12 июля 2018 19:13

Уголовный суд египетского города Исмаилия приговорил в четверг 13 граждан Египта к смертной казни за попытку массового побега из центральной тюрьмы провинции, сообщило египетское агентство МЕНА, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Массовое бегство заключенных из центральной тюрьмы Исмаилии, известное в местных СМИ как "большой побег", произошло в 2016 году. Вместе с обычными уголовниками из-за решетки тогда бежали и четыре террориста из ячейки ИГ* ("Исламское государство"), базирующейся на Синайском полуострове.

Правоохранительным органам удалось задержать большинство беглецов, однако шестеро все-таки смогли скрыться.

Двое полицейских при попытке побега были ранены из огнестрельного оружия. Также в ходе преследования преступников погиб случайный прохожий.

Приговоренным к смертной казни помимо самой попытки побега вменили в вину нападение на охранявших их сотрудников тюрьмы.

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