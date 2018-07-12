Мир ожидает крупнейший избыток сахара в истории

Избыток сахара на рынке в этом сезоне приведет к тому, что мировые запасы достигнут рекордного уровня на фоне замедления спроса и всплеска производства, пишет ZeroHedge. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.ru

Достигнув максимума 15,37 за фунт в третий день января, цена фьючерсов на сахар, которые торгуются на бирже Intercontinental Exchange, оказалась на пути к снижению.



Сахар оказался в ловушке многолетнего "медвежьего" рынка, с тех пор как природный феномен Эль-Ниньо вызвал глобальный дефицит в 2016 г., когда цены подскочили до 23,90. Сейчас фьючерсы торгуются вблизи 11,2.



Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) мировое производство сахара, как ожидается, достигнет рекордно высокого уровня, даже опережая глобальный спрос. Между тем, "торговые войны" усиливают краткосрочную волатильность цен.



Снижение производства сахара в Австралии и Бразилии было компенсировано значительным увеличением в Китае, Евросоюзе, Индии и Таиланде, говорится в докладе. Это создает самый большой глобальный избыток сахара в современной истории, поскольку производство, как ожидается, опередит глобальное потребление "с большим отрывом".



Хотя "медвежья" фаза на рынке сахара сохраняется в течение нескольких лет, рост мировых цен на сырую нефть может помочь ценам найти поддержку, поскольку сахар может быть использован для производства этанола для биотоплива, а не как ингредиент для продуктов питания.



Исторически цены на сахар являются неустойчивыми из-за погодных тенденций. "Если не будет проблем с погодой, не похоже, что у "быков" есть надежда на устойчивое ралли", - сказал Дональд Селкин, главный рыночный стратег Newbridge Securities Corp в Нью-Йорке, агентству Bloomberg.



Как отмечает агентство, последние данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) США показывают, что управляющие активами более чем утроили свои чистые короткие позиции. Это указывает на ожидания следующего раунда снижения цен.



Тем не менее для "быков" может быть не все потеряно, если возникнет Эль-Ниньо - колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает заметное влияние на климат. Засушливые условия могут навредить посевам сахара в южно-центральной части Бразилии, крупнейшем в мире производственном регионе. Потенциал возникновения Эль-Ниньо позднее в этом году может также означать некоторый ущерб урожаю в Азии.



"В связи со слабыми попытками развития Эль-Ниньо в течение следующих 3-6 месяцев мы должны контролировать характер осадков в основных азиатских регионах производства сахара, включая Индию, Китай, Таиланд и Индонезию. Как правило, когда устанавливается Эль-Ниньо, это приводит к осадкам ниже нормы в большей части Южной и Восточной Азии. Если это произойдет, условия роста будут менее благоприятными, чем то, что мы видим сейчас в этом регионе", - заявил Эд Валле, метеоролог, который работает с институциональными трейдерами.

