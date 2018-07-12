Французы создают летающий реактивный поезд

Пока это только концепт, но перспектива ездить и летать одновременно воодушевляет многих инвесторов проекта, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Французская компания Akka Technologies представила концепт летающего поезда, способного перевозить грузы и пассажиров на дальние расстояния. Конструкция состоит из грузового или пассажирского монокока с внешним разгонным блоком - крылом, оснащённым реактивными авиационными двигателями, пишет Bloomberg. Участие в проекте может принять Boeing - один из крупнейших авиакосмических холдингов в мире.

Генеральный директор компании Akka Морисс Ричии заявил, что средняя скорость движения летающего поезда будет составлять 956 км/ч. Его длинна его составит почти 40 метров, а размах крыльев будет почти 50 метров. Двухдвигательная схема позволит летающему поезду подниматься на высоту более 12 километров.