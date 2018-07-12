СМИ сообщили о намерении Трампа перекрасить президентский самоле

Президент США Дональд Трамп хочет изменить дизайн нового "борта номер один", отказавшись от знакового голубого оттенка в пользу цвета, который будет выглядеть "более американским", сообщает издание Axios, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Используемый ныне дизайн правительственного самолета появился в начале 1960-х, его разработкой занимались Джон Кеннеди и его супруга, первая леди Жаклин Кеннеди. Нынешний же президент Трамп полагает, что голубой цвет не является символичным для США. Он видит "борт номер один" окрашенным в красный, синий и белый цвета.

Источник, близкий к ходу обсуждений, заявил изданию, что Трамп действительно может воплотить свое видение в жизнь. Однако это может породить некоторый конфликт в американских ВВС, где нынешний дизайн считают узнаваемым в остальном мире.

В то же время Трамп не собирается останавливаться на изменении цветовой гаммы. Он бы хотел, чтобы его кровать на "борту номер один" была больше и удобнее. Насладиться ею он сможет, правда, только в случае переизбрания на пост президента. Новые Boeing 747, скорее всего, будут введены в эксплуатацию уже после 20 января 2021 года.

Новые президентские самолеты должны прийти на смену действующим сегодня двум самолетам Boeing 747-200B, которые были произведены около 30 лет назад. В августе прошлого года сообщалось, что ВВС США договорились с корпорацией Boeing о приобретении для перевозки президента страны двух самолетов Boeing 747-8, построенных по заказу прекратившей операционную деятельность в 2015 году российской компании "Трансаэро".

Агентство Блумберг отмечало, что покупка уже готовых самолетов удешевит программу по созданию новых президентских лайнеров, но чтобы стать первым и вторым бортами США им предстоит существенная модификация.