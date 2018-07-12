Глава минфина США пригрозил санкциями за закупки нефти у Ирана

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готов ввести санкции против Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, США планируют вводить санкции против любых стран, которые закупают нефть связанную с Ираном.

Он также добавил, что в настоящее время Китай является крупнейшим импортером нефти из Ирана.

Ранее глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил о разработке специального экономического механизма, который должен позволить иранской стороне продолжать торговлю после введения санкций со стороны США.

По его словам, это позволит Тегерану продолжить торговлю до тех пор, пока страна соблюдает взятые на себя в рамках ядерной сделки обязательства.