Премьер Италии ответил Трампу: увеличивать расходы на оборону не намерены
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что страна не будет выделять дополнительные средства на оборону. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках саммита НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Италия унаследовала (от прежнего итальянского правительства) обязательства по расходам, которые касаются вклада в НАТО, и которые мы не меняли. Никаких дополнительных расходов у нас не будет", - сказал Конте.
Ранее президент США Дональд Трамп отправил письма ряду лидеров стран-членов НАТО с призывом нарастить оборонные расходы. Затем в ходе встречи с лидерами НАТО Трамп выдвинул идею об увеличении цели по оборонным расходам с 2% ВВП до 4% ВВП.
Также Трамп не озвучивал прямых угроз относительно выхода США из НАТО, однако достаточно жестко озвучил требования к европейским партнерам по альянсу в плане увеличения расходов на финансирование своих подразделений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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