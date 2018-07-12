На Багамах на блогера из США напала акула, которую считают безопасной

19-летняя модель из США Катарина Заруцки хотела сделать селфи во время опасного развлечения - плавания с хищными рыбами, а вместо этого чуть не лишилась руки, сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Одна из усатых акул-нянек, которых принято считать неагрессивными и безопасными, во время съемки схватила девушку за руку и попыталась утащить на дно. Катарине удалось высвободиться: она самостоятельно поплыла к берегу, держа руку над водой, чтобы кровь не привлекла других хищников.

"Акулы-няньки считаются довольно послушными, но могут и иногда кусаться, - заявил владелец пристани Дэвид Хочер. - Обычно, это происходит, если они принимают руку или пальцы за еду".

В больнице девушке оказали помощь, после выписки она решила прервать отдых и отправиться домой во Флориду.



